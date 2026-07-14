Ufficiale: Tielemans al Manchester United

14/07/2026 | 20:10:27

Innesto di spessore del Manchester United, che dopo la frenata per Ederson in poche ore ha chiuso per Youri Tielemans dell’Aston Villa.

La nota ufficiale: “Il Manchester United ha reso noto l’innesto di Youri Tielemans che ha messo nero su bianco l’accordo che lo legherà al Manchester United fino al 2031. Il nazionale belga arriva dopo diverse stagioni da protagonista in Premier League e sarà uno dei punti di riferimento del nuovo progetto tecnico dei Red Devils”.

He’s here. Welcome to the United family, Youri ❤️ — Manchester United (@ManUtd) July 14, 2026

Foto: X Manchester United