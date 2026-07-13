Manchester United, trattativa avanzata per Tielemans

13/07/2026 | 11:52:29

Il Manchester United pensa già al dopo Ederson. Secondo quanto riportato in esclusiva da David Ornstein per The Athletic, c’è una trattativa in stato avanzato per il centrocampista Youri Tielemans dell’Aston Villa. Contatti in corso tra i due club, Tielemans ha già aperto al trasferimento. Su Ederson potrebbero essere fatte valutazioni più avanti, ma intanto il Manchester United pensa a un altro centrocampista.

Foto: Instagram Tielemans