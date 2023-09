Ufficiale: Thorgan Hazard lascia il Borussia Dortmund. E’ un nuovo giocatore dell’Anderlecht

Thorgan Hazard, fratello minore di Eden, lascia il Borussia Dortmund dopo quattro anni e torna a casa: il fantasista belga ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con l’Anderlecht.

Queste le sue parole ai canali ufficiali del club: “Sono molto felice di firmare per l’Anderlecht. Avevo voglia di tornare in Belgio con la mia famiglia. Ho seguito da vicino gli sviluppi per tutta l’estate e sono rimasto impressionato dal mercato, dalla qualità della squadra e dal progetto di del club. Volevo davvero farne parte e non vedo l’ora di conoscere tutti e riscoprire il campionato belga”.

Foto: twitter Hazard