Ufficiale: Thomas Müller lascia la Nazionale tedesca

E’ ormai definitivo, si chiude un’era per il calcio in generale, in particolar modo quello tedesco. Dopo l’addio al calcio di Toni Kroos arriva quella alla Nazionale di Thomas Müller, leggenda del Bayern Monaco e della Germania. Lo ha comunicato il calciatore stesso sui propri canali social: “Dopo più di 14 anni e 131 partite internazionali, ho deciso di chiudere la mia carriera con la nazionale tedesca.” La partita contro la Spagna persa per 2-1 è stata l’ultima presenza con la maglia della Germania,con cui ha vinto il Mondiale nel 2014. Foto: twitter Germania