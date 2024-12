Ufficiale: Thomas Letsch è il nuovo allenatore del Salisburgo

Il comunicato del club:

Il nuovo allenatore del FC Red Bull Salzburg è Thomas Letsch! Il tecnico tedesco di 56 anni ha firmato un contratto con i Red Bull fino al 30 giugno 2027.

Thomas Letsch è naturalmente una figura ben nota a Salisburgo. Ma non ha solo accumulato molte esperienze qui, ma ha anche avuto l’opportunità di fare esperienza internazionale come allenatore.

Le sue esperienze da allenatore includono la U16 e la U18 dell’Accademia Calcistica Red Bull, nonché la squadra della UEFA Youth League di Salisburgo. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di capo allenatore del FC Liefering e di vice-allenatore e capo allenatore (interim per due partite) del FC Red Bull Salzburg. Successivamente, ha lavorato in diverse leghe, livelli e paesi, in particolare con l’Austria Vienna, il Vitesse Arnhem e il VfL Bochum.

Insieme a Thomas Letsch arriva anche il tedesco di 39 anni Kai Hesse come nuovo vice allenatore (precedenti esperienze con Schalke 04 II, Hannover 96, Arminia Bielefeld).