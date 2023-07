Ufficiale: Thiam è un nuovo giocatore della Juve Stabia

Demba Thiam è un nuovo giocatore della Juve Stabia, che lo ha preso in prestito dalla Spal. Il portiere, la scorsa stagione, ha militato nelle file del Foggia, con il quale ha collezionato 15 presenze da gennaio in poi. Questo il comunicato della Juve Stabia: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, dalla SPAL, a titolo temporaneo, del portiere Demba Thiam, classe ’98, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Dakar (Senegal), è cresciuto calcisticamente nella Spal e ha vestito, tra le altre, le maglie del Fano, della Viterbese, del Foggia”.

Foto: sito Juve Stabia