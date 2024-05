Ufficiale: Thiago Silva torna in patria. Il difensore sarà un nuovo giocatore del Fluminense

Thiago Silva torna in Brasile: sarà un nuovo giocatore del Fluminense. Il difensore brasiliano lascerà così il Chelsea al termine della stagione per tornare nella sua terra di origine. Di seguito l’annuncio del Flu: “The Monster Is Back”.

Foto: Instagram Fluminense