Ufficiale: Theo Bongonda dal Cadice allo Spartak Mosca per 7 milioni di Euro

Nuova sfida in Russia per il 27nne Theo Bongonda. L’esterno congolese lascia Cadice dove si è messo in mostra nell’ultima stagione con 4 gol e 3 partite in 31 partite. Ha infatti firmato per quattro anni con lo Spartak Mosca fino a giugno 2027. Il trasferimento del nativo di Charleroi è stimato in 7 milioni euro. Si tratta del secondo acquisto del club dopo l’arrivo del 26nne Jesus Medina dal CSKA Mosca. L’annuncio sui canali ufficiali del club.

Foto: Twitter Spartak Mosca