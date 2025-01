Ufficiale: Theiner dal Sudtirol va al Carpi

Nuovo innesto per il Carpi che arriva dal Sudtirol. Si tratta di Theiner, portiere del 2004. Questo il comunicato ufficiale:

“L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive dell’estremo difensore Daniel Theiner.

Theiner, portiere altoatesino classe 2004 nativo di Merano, arriva in prestito dal Sudtirol, squadra nella quale è cresciuto. Nella passata stagione, Daniel ha totalizzato – in prestito al Sassuolo Primavera – 34 presenze, contribuendo in maniera determinante alla conquista del Campionato di Primavera 1 da parte dei neroverdi.

Theiner arriva in biancorosso con la formula del prestito sino al prossimo 30 Giugno 2025.”

Foto: Sito Carpi