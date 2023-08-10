Ufficiale: Teté al Galatasaray
10.08.2023 | 21:10
Il Galatasaray ha un nuovo esterno offensivo: è Teté. Come annunciato dal club turco, l’ala brasiliana arriva a titolo definitivo dallo Shakhtar Donetsk e firma un contratto quadriennale, con scadenza al 30 giugno 2027, con un’opzione in favore del club per rinnovarlo per un’ulteriore stagione.
Onun da tercihi Galatasaray! 🦁
Türkiye’nin en büyüğüne hoş geldin Tetê! 💛❤️ pic.twitter.com/qJN9dp4Ph0
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2023
Foto: twitter Galatasaray