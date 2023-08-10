Ultimo aggiornamento: giovedi' 10 agosto 2023 21:10

Ufficiale: Teté al Galatasaray

10.08.2023 | 21:10

Il Galatasaray ha un nuovo esterno offensivo: è Teté. Come annunciato dal club turco, l’ala brasiliana arriva a titolo definitivo dallo Shakhtar Donetsk e firma un contratto quadriennale, con scadenza al 30 giugno 2027, con un’opzione in favore del club per rinnovarlo per un’ulteriore stagione.

Foto: twitter Galatasaray