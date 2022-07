Ufficiale: Ternana, ecco Spalluto dalla Fiorentina

Samuele Spalluto è un nuovo giocatore della Ternana. Il centravanti arriva dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del club viola. Di seguito il comunicato del club di Terni: “La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato dalla A.C. Fiorentina il calciatore Samuele Spalluto. L’attaccante brindisino (è nato a San Pietro Vernotico il 15/02/01), arriva a Terni con la formula del prestito con diritto di opzione e controopzione.

Samuele, cresciuto nel settore giovanile viola (dopo gli inizi nella scuola calcio Corvino), vanta 24 gol tra Under 17 e Under 19 della Fiorentina. Nella scorsa stagione, disputata nel Gubbio in Serie C, girone B, 27 presenze e 10 reti messe a segno nella regular season, oltre a 2 gare ed un gol realizzato nei play-off”.

Foto: Instagram Ternana