Ufficiale: Ternana, ecco Sgarbi in prestito dal Cosenza

Filippo Sgarbi è un nuovo calciatore della Ternana. Di seguito il comunicato: “La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dal Cosenza Calcio le prestazioni sportive del calciatore Filippo Sgarbi. Il 26enne difensore lombardo (è nato a Varese il 29/12/1997) arriva in prestito fino al termine della stagione.

Filippo, che ha scelto il n° 32, ha mosso i primi passi nelle giovanili dell’Inter e nella Primavera del Vicenza per poi approdare in Serie D alla Caronnese (2016/17). L’anno successivo veste la maglia del Sudtirol (36 presenze) in Serie C poi passa al Perugia dove, in 5 stagioni colleziona 23 gettoni in Serie C e 108 in Serie B (con 2 reti e 2 assist). Nella prima parte di questa stagione è sceso in campo 8 volte con i rossoblù calabresi”.

Foto: Instagram Ternana