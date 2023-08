Ufficiale: Ternana, ecco Brazao in prestito dall’Inter

Dopo l’avventura alla SPAL nella passata stagione, in cui ha collezionato appena una presenza, per Gabriel Brazao c’è una nuova avventura in Serie B con la maglia della Ternana. Di seguito la nota del club umbro: “La Ternana Calcio comunica di aver acquisito dall’Inter le prestazioni sportive del calciatore Gabriel Brazão. Il portiere brasiliano (nato a Uberlândia, Minas Gerais, il 5/10/2000) si trasferisce in rossoverde con la formula del prestito fino al termine della stagione”.

Foto: Instagram Ternana