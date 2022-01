Ufficiale: Teodorczyk al Vicenza

Nuovo acquisto per il Vicenza che ingaggia l’attaccante polacco Teodorczyk.

Questa la nota del club veneto: “La società LR Vicenza comunica che è stato sottoscritto un accordo con il calciatore Lukasz Teodorczyk, sino al termine della stagione, con opzione di rinnovo pluriennale.

Teodorczyk, attaccante polacco classe 1991, da agosto 2018 all’Udinese ha collezionato 30 presenze, con l’esperienza nella scorsa stagione tra le fila del Charleroi, nella massima serie belga.

Tra il 2016 e il 2018, ha vestito la maglia dell’Anderlecht con la quale ha siglato 45 reti in 93 presenze, tra campionato, coppe nazionali, Champions League ed Europa League, vincendo inoltre il campionato, la Supercoppa del Belgio e il titolo di capocannoniere nella stagione 2016/2017.

Nel biennio precedente è stato in forza alla Dinamo Kiev, con cui ha siglato 16 reti in 42 presenze tra campionato, coppe nazionali ed Europa League, conquistando per due anni consecutivi il campionato ucraino, oltre che la Coppa d’Ucraina e la Supercoppa.

Ha iniziato la carriera nel campionato polacco tra le fila del Lech Poznan, scendendo in campo in 58 occasioni, siglando 28 reti e vincendo il campionato nella stagione 2014/2015, per poi passare al Polonia Varsavia, con cui ha segnato 10 reti in 32 presenze.

Vanta inoltre 19 presenze e 4 reti con la Nazionale maggiore della Polonia, con la quale ha partecipato alla Coppa del Mondo nel 2018, scendendo in campo in 2 occasioni.

Il nuovo attaccante biancorosso indosserà la maglia numero 91.

Benvenuto Lukasz!”.

Foto: Twitter Vicenza