Ufficiale: Tedino rinnova con il Trento fino al 2024

“A.C. Trento 1921 Srl è felice di comunicare il rinnovo di contratto del tecnico Bruno Tedino. Mister Bruno Tedino si lega al Club sino al 30 giugno 2024, con rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinati obiettivi.

Dopo il grande cammino compiuto nella seconda parte del campionato 2022-2023 e culminato con il raggiungimento della salvezza diretta in serie C, il Club e mister Tedino proseguiranno assieme in un percorso ambizioso”.

Foto: Instagram Trento