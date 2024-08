Ufficiale: Tavernaro e Okoro dal Venezia in prestito alla Vis Pesaro

La Vis Pesaro ha ufficializzato l’acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive di Federico Tavernaro e Alvin Okoro, in arrivo dal Venezia. Ecco il comunicato su Tavernaro: “La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Venezia Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione 2024/2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Federico Tavernaro. Centrocampista completo e dinamico, il classe 2005 si invola spesso in inserimenti che gli consentono di andare facilmente a rete. Usa sia il destro che il sinistro con potenza e precisione, è abile nel tiro dal limite e nella gestione della palla. Tavernaro cresce nelle giovanili del Montebelluna, in provincia di Treviso. A soli 16 anni firma il trasferimento al Milan, e con addosso la maglia rossonera compete nelle categorie U17 e U18, mettendosi in mostra come giovane promettente. Nella stagione 2022/2023 trova continuità e risultati, chiudendo l’anno con un bottino di 7 reti e 4 assist in 27 presenze. Nell’estate del 2023 passa al Venezia e con la formazione Primavera disputa un’altra grande stagione, impreziosita da 4 reti e 4 assist”. Questo il comunicato su Okoro: “La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Venezia Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al termine della stagione 2024/2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alvin Obinna Okoro. Okoro è in grado di vestire vari ruoli sul fronte d’attacco. Usa fisicità e tecnica per imporsi, lavora per la squadra essendo al contempo efficace nell’uno contro uno, dove sfrutta tutta la sua velocità per lanciarsi a cercare la soluzione vincente. L’attaccante vicentino inizia la carriera nella squadra della sua città, passando poi per Udinese e Pordenone. Con l’Under 17 dei neroverdi mette a segno 13 gol in 23 presenze, e richiama l’attenzione in prima squadra. Trova quindi, a soli 17 anni, l’esordio in Serie B, risultando in quell’anno il secondo più giovane debuttante di categoria. Nel 2022 passa al Venezia Primavera dove affronta due importanti stagioni: 7 gol e 1 assist in 30 presenze nel 2022/2023, 13 gol e 2 assist in 29 presenze nel 2023/2024. Ora è pronto a vestire la maglia biancorossa.

Foto: Facebook Vis Pesaro