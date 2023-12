Ufficiale: Taurino è il nuovo allenatore del Monopoli

Roberto Taurino è il nuovo allenatore del Monopoli. Di seguito la nota ufficiale: “Il Monopoli comunica che Roberto Taurino è il nuovo allenatore della prima squadra. Il 46enne tecnico nato a Lecce il 22 gennaio 1977, già sulle panchine di Nardò e Bitonto in serie D, Viterbese, Virtus Francavilla, Avellino e Monterosi in serie C, si lega al club biancoverde fino al 30 giugno 2024 con opzione di un’ulteriore stagione. Con Taurino a Monopoli arrivano anche il collaboratore tecnico Pietro Sportillo e il preparatore atletico Paolo Rizzo: per entrambi accordo fino al 30 giugno 2024.

Lo staff tecnico della prima squadra, quindi, si ricompone congiuntamente alle figure già presenti: allenatore in seconda Luigi Anaclerio, match analyst Leo Marasciulo, preparatore dei portieri Francesco Monaco e recupero infortunati Claudio Lenoci.

Il programma degli allenamenti prevede una seduta pomeridiana oggi venerdì 29 dicembre 2023 e una doppia seduta mattutina e pomeridiana domani sabato 30 dicembre 2023″.

