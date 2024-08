Ufficiale: Taranto, risoluzione consensuale con Calvano

Continuano gli addii in casa del Taranto, dopo la notizia del disimpegno da parte del presidente Massimo Giove e l’incertezza societaria: il centrocampista Simone Calvano, arrivato lo scorso anno in casa granata, ha rescisso consensualmente il proprio contratto. Ecco quanto comunica la società; “La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore Simone Calvano. Il club rossoblù ringrazia Simone per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune personali e per il prosieguo della sua carriera professionale”.

Foto: logo Taranto