Ufficiale: Tanco è un nuovo giocatore dello Spezia

Gregorio Tanco è un giocatore dello Spezia. Difensore classe 1999, arriva a titolo temporaneo dal Banfield. Il comunicato degli Aquilotti: “Nuovo rinforzo in difesa! Spezia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore argentino Gregorio Tanco, il quale ha sottoscritto un contratto con il Club di via Melara fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo per altri due anni. Giocatore dotato forza fisica, aggressivo e determinato, Tanco è un difensore centrale che all’occorrenza sa anche ricoprire il ruolo di terzino destro, forte delle sue grandi capacità atletiche e tattiche. Arrivato in riva al Golfo dei Poeti, il difensore argentino è pronto ad affrontare la nuova sfida con indosso la maglia bianca numero 5! Benvenuto Gregorio!”.

Foto: sito ufficiale Spezia