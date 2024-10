Ufficiale: Szczesny è un nuovo giocatore del Barcellona

Finalmente è giunto l’annuncio ufficiale: Wojciech Szczesny è un nuovo portiere del Barcellona. Il club blaugrana rende noto che l’ex Juve ha firmato un contratto fino al 2025. Ma l’esordio in Champions potrà arrivare soltanto a gennaio, date che le liste sono già state presentate. Qui di seguito il comunicato.

“Il Barcellona e Wojciech Szczęsny hanno raggiunto un accordo affinché il portiere resti nel club fino al 30 giugno 2025. Il portiere polacco arriva al Club in circostanze insolite, ma non c’è dubbio che il suo curriculum parli da solo. Durante la sua carriera, che sembrava essersi conclusa in estate, ha giocato in club di alto livello come Arsenal, Roma e Juventus da quando ha lasciato la sua città natale, Varsavia, all’età di 16 anni. A Londra con l’Arsenal, dopo un prestito al Brentford, Szczęsny si è affermato come numero uno e ha vinto due FA Cup e un Community Shield con i Gunners. Dalla Premier League è passato all’Italia e all’AS Roma, consolidando la sua reputazione di uno dei portieri più costanti del calcio europeo. Dalla Capitale si è poi trasferito alla Juventus per sostituire la leggenda in partenza Gianluigi Buffon tra i pali. Szczęsny ha militato nella Vecchia Signora per sette stagioni a partire dal 2017, vincendo tre titoli di Serie A, tre Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. In totale ha collezionato più di 500 presenze da professionista, 75 delle quali in Champions League. Con la nazionale polacca ha collezionato 84 presenze, prendendo parte a due Coppe del Mondo e quattro Campionati Europei”.

Foto: Instagram Barcellona