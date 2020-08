Ufficiale: Svoboda al Venezia

Colpo austriaco per il Venezia. Come annunciato dai canali ufficiale del club lagunare, Michael Svoboda dal Wattens è un nuovo giocatore arancioneroverde.

“Venezia FC comunica che in data odierna il difensore centrale classe 1998 Michael Svoboda ha sottoscritto un accordo triennale con il club arancioneroverde. Il nazionale Under 21 austriaco cresciuto nelle giovanili dello Schwechat, dal 2016 al 2018 ha vestito la maglia dello Stadlau con cui ha collezionato 34 presenze con 3 reti per poi passare al Wattens, con cui è sceso in campo 51 volte, segnando 5 reti”.

Foto: Venezia Facebook