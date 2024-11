Ufficiale: svelata la terza maglia del Napoli

Nel match delle 12:30 contro l’Atalanta, il Napoli scenderà in campo con la terza maglia per la stagione 2024/2025, presentata questa mattina sui canali ufficiali. Il terzo kit, celebra l’incontro tra Napoli e Giappone, proseguendo il viaggio di scoperta e connessione culturale “From Napoli to the World”. Nello specifico, la maglia rende omaggio al gemellaggio con la città di Kagoshima, molto affine per caratteristiche col capoluogo partenopeo.

“Da Napoli a Kagoshima, il legame è profondo”, è il réclame che compare nella presentazione social della nuova divisa.

Foto: Instagram Napoli