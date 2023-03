Ufficiale: Supercoppa Italiana, c’è il cambio di format. Sarà come in Spagna con le Final Four

Ora è ufficiale. Cambia il format della Supercoppa Italiana. Dalla prossima edizione via alle Final Four. “A margine dell’assemblea di Lega che si è tenuta questo pomeriggio, il presidente della Serie A Lorenzo Casini ha annunciato che è stata accettata l’offerta dell’Arabia Saudita per i prossimi sei anni ed è già stato deliberato che si procederà con il nuovo format.

Chi parteciperà quindi alla Supercoppa Italiana? Le partecipanti saranno le prime due classificate in campionato e le due finaliste della Coppa Italia.