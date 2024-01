Ufficiale: Sudtirol, ecco Salvatore Molina. Il comunicato

“L’FC Südtirol comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Andrea Molina, esperto centrocampista-ala destra svincolato, classe 1992, nato a Garbagnate Milanese il primo gennaio, vanta 226 gare in B (campionato che ha vinto tre volte, rispettivamente con Carpi, Crotone e Monza) e 38 in A. Ha firmato un contratto con scadenza il 30 giugno prossimo, con opzione. L’F.C. Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Salvatore Andrea Molina e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia biancorossa”- si legge nel comunicato apparso poco fa sui canali ufficiali della squadra tirolese.

Foto: sito ufficiale FC Sudtirol