Ufficiale: Sudtirol e Rover ancora insieme

Il Sudtirol continua il perfezionamento della rosa in vista della prima storica stagione in Serie B del prossimo anno. Tramite il sito ufficiale è arrivato l’annuncio del rinnovo, per altri tre anni di Matteo Rover.

Questo il comunicato del club

“F.C. Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Matteo Rover. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della prossima stagione, ovvero il 30 giugno 2023. Il 23enne veneto, seconda punta, maturato calcisticamente nell’Inter, ha sottoscritto un rinnovo triennale, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2025. Rover, complessivamente, tra gare di campionato, coppe, playoff e supercoppa, ha vestito per 116 volte la casacca dell’FCS, mettendo a segno 21 reti e 5 assist”.

Foto: Sito Sudtirol