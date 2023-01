Ufficiale: Sudtirol, arriva Celli dalla Ternana in prestito fino al termine della stagione

Alessandro Celli è un nuovo calciatore del Sudtirol. Il difensore lascia la Ternana e si accasa alla corte di Bisoli con la formula del prestito fino al termine della stagione. Di seguito il comunicato: “L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito fino a fine stagione) dalla società Ternana Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Celli. Il difensore, 28enne si è legato quindi al club biancorosso con un contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Con i rossoverdi umbri ha collezionato 8 presenze nella prima parte della stagione agonistica in corso e 23 nella scorsa stagione in Serie B”. Con questa nota il club altoatesino ha annunciato l’arrivo di un rinforzo per la corsia mancina”.

Foto: Instagram Sudtirol