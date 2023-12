Ufficiale: Suarez all’Inter Miami

L’Inter Miami ha ufficializzato l’ingaggio del Pistolero, Luis Suarez. Il giocatore uruguayano ritroverà Messi, con cui ha giocato al Barcellona.

Questo l’annuncio social del club americano:

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9🏠

We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!

Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023