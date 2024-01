Ufficiale: Sturaro risolto il contratto con il Fatih Karagumruk

Stefano Sturaro ha risolto il proprio contratto con il club turco del Fatih Karagumruk. 30 anni, Sturaro aveva firmato lo scorso 21 agosto e col Karagumruk ha raccolto 12 presenze in tutte le competizioni, segnando un gol.

Questa la nota del club: “Il contratto del nostro giocatore Stefano Sturaro è stato risolto consensualmente. Lo ringraziamo per tutto l’impegno profuso per il nostro club e gli auguriamo successo per la sua futura carriera calcistica”.

Foto: twitter Karagumruk