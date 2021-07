Ufficiale: Strootman è il nuovo centrocampista del Cagliari

Il Cagliari ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista olandese Kevin Strootman. Questo il comunicato del club: “Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in rossoblù del calciatore Kevin Strootman che si trasferisce dall’Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per la stagione successiva”.

FOTO: Twitter Cagliari