Ufficiale: Strand Larsen è un nuovo giocatore del Wolverhampton

Il profilo di Strand Larsen era uno molto richiesto. E’ infatti ufficiale il suo trasferimento al Wolverhampton. Di seguito l’annuncio dello stesso club inglese:

” I Wolves hanno preso l’attaccante della Nazionale norvegese Jorgen Strand Larsen.Il 24enne è arrivato a Wolverhampton per completare le visite mediche a Compton Park lunedì e ha finalizzato un trasferimento in prestito dal Celta Vigo che diventerà automaticamente permanente fino al 2029 se dovessero scattare determinate clausole. Si trasferisce al Molineux sulla scia di un’eccezionale stagione nella Liga, dove ha concluso la stagione come capocannoniere del Celta, segnando un totale di 13 gol nella massima serie spagnola.”

Foto: twitter Wolverhampton