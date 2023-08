Ufficiale: Stevanovic si trasferisce in prestito dal Manchester City al RKC Waalwijk

Filip Stevanovic, calciatore del Manchester City, è stato ceduto in prestito in Eredivisie al RKC Waalwijk. Stevanovic, giovane ala sinistra, è già a disposizione della squadra per inizio del campionato.

Foto: Twitter RKC Waalwijk