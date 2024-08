Ufficiale: Sterling è un nuovo giocatore dell’Arsenal

Nella notte è giunto un nuovo rinforzo per Arteta. Si tratta di Raheem Sterling, giocatore di cui si è discusso con continuità negli ultimi giorni, causa le dichiarazioni del suo ex allenatore Enzo Maresca. Il tecnico del Chelsea lo aveva messo fuori rosa con alcune frasi pronunciate in conferenza stampa, in cui non lo riteneva adatto al suo gioco e che avrebbe, quindi, dovuto trovare una nuova squadra. La stella inglese passa quindi ai rivali dell’Arsenal, che lo ufficializzano nella notte con un comunicato ed un contenuto sui profili social.

Foto: Instagram Arsenal