Ufficiale: Stankovic rinnova con la Stella Rossa fino al 2024

Dejan Stankovic continuerà ad allenare la Stella Rossa. L’ex centrocampista dell’Inter ha firmato il rinnovo del contratto che lo legherà alla panchina del club serbo fino al 2024. Stankovic è alla guida dello stesso club che lo ha lanciato da giocatore nel grande calcio e lo allena dal dicembre del 2019, dove ha conquistato per 2 volte consecutive il campionato serbo. L’anuncio lo ha dato la Stella Rossa.

Dejan Stanković signs a new three-year contract to remain Crvena zvezda boss until 2024! #fkcz ⚪️ pic.twitter.com/je8BAhrBu3

