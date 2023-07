Ufficiale: Squizzato dall’Inter al Pescara

Il Pescara ha raggiunto l’accordo con l’Inter per l’approdo in Abruzzo, a titolo definitivo, del centrocampista Niccolò Squizzato.

La nota ufficiale dei biancoblu: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Squizzato dalla società Football Club Internazionale Milano. Nato a Gallarate il 7 gennaio 2002 e cresciuto nelle giovanili dell’Inter in posizione di centrocampista centrale, ha firmato il suo passaggio definitivo con Club del presidente Daniele Sebastiani ed è da qualche giorno a disposizione mister Zdenek Zeman”.

Foto: Screen Sito Pescara