Ufficiale: Sposito alla Reggiana

AC Reggiana 1919 comunica il tesseramento del calciatore Alex Sposito . Portiere classe 2001, nato a Napoli, Sposito è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli. Successivamente ha collezionato complessivamente più di 70 gare giocate in Serie D con Campobasso e Taranto e oltre 40 presenze in Serie C con Pontedera, San Giuliano City e Olbia. Sposito si allena con il gruppo guidato da mister Nesta da diverse settimane; da ieri è stato formalizzato il suo tesseramento ed è aggregato a tutti gli effetti alla rosa granata. Il giovane portiere ha siglato un contratto triennale con l’AC Reggiana, e scenderà in campo con il numero 1. Benvenuto in granata Alex.

Foto: logo Reggiana