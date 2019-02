Ufficiale: Sporting, rescinde il colombiano Fredy Montero

Lo Sporting Clube de Portugal, attraverso i propri canali ufficiali di informazione, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per la rescissione del contratto di Fredy Montero. L’attaccante colombiano, 31 anni e arrivato in terra lusitano nel 2013, potrà accasarsi liberamente altrove. Possibile un suo ritorno in MLS dove in passato ha già giocato con la maglia del Seattle Sounders.

Foto: Sporting Twitter