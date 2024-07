Ufficiale: Sporting, ecco Debast dall’Anderlecht

Zeno Koen Debast è un nuovo calciatore dello Sporting CP. Il difensore protagonista con il Belgio nell’Europeo lascia l’Anderlecht e firma un contratto fino al 30 giugno 2029 con lo Sporting di Lisbona, che ha pagato 16 milioni per il suo cartellino. Classe 2003, Debast è cresciuto nel settore giovanile dell’Anderlecht, con cui ha debuttato da professionista nel 2022, a 19 anni non ancora compiuti. Per lui 96 partite in prima squadra e un assist, mentre con la Nazionale belga ha già disputato 10 partite.

Foto: Instagram Sporting