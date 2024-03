Continuerà ancora per una stagione l’avventura di Joao Moutinho con lo Sporting Braga. Il centrocampista portoghese classe 87′ non ci pensa ad appendere gli scarpini al chiodo. Infatti è ufficiale il suo rinnovo di contratto per un’ulteriore stagione (scadenza giugno 2025). L’ufficialità è arrivata direttamente dai canali ufficiali del club.

Foto: Instagram Braga