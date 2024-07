Ufficiale: Sporting Braga, arriva Arrey-Mbi dall’Hannover 96

Lo Sporting Braga ha annunciato, tramite un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, di aver raggiunto l’accordo circa il trasferimento di Bright Arrey-Mbi, difensore classe 2003, dall’Hannover 96. Di seguito il comunicato del club portoghese:

“L’SC Braga informa di aver raggiunto un accordo con l’Hannover 96 (Germania) per il trasferimento definitivo del Bright Arrey-Mbi , per 6,2 milioni di euro. Il 21enne difensore centrale tedesco firma un contratto valido con l’SC Braga per le prossime cinque stagioni (fino al 2029), protetto da una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. L’Hannover 96 riserva al giocatore il 10% di un potenziale trasferimento futuro. La conclusione del presente contratto di cessione non implica alcun costo di intermediazione per l’SC Braga”.

Foto: Instagram Sporting Braga