Ufficiale: Spezia, riscattato Nagy dal Pisa

Spezia Calcio è lieto di comunicare di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore ungherese Ádám Nagy dal Pisa Sporting Club.

Arrivato in maglia bianca nello scorso mercato di gennaio, il centrocampista si è subito imposto come uno dei grandi protagonisti della rimonta aquilotta avvenuta nel girone di ritorno, rivelandosi una pedina chiave nello scacchiere di mister D’Angelo, tanto da scendere in campo nell’undici titolare in quindici occasioni su sedici. Classe 1995, impegnato in questi giorni con la propria Nazionale ad Euro 2024, vedrà il proprio contratto con il club di via Melara esteso fino al 30 giugno 2027″.