Ufficiale: Spezia, Nikolaou prolunga il suo contratto fino al 2027

Giornata di rinnovi in casa Spezia. Dopo quello di Daniele Verde, la società ligure ha ufficializzato anche l’estensione del contratto di capitan Dimitris Nikolaou fino al 2027. Di seguito il comunicato del club bianconero:

“Spezia Calcio rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento del contratto che lega il calciatoreDimitrios Nikolaou alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2027. Il difensore greco classe 1998, capitano della formazione guidata da mister D’Angelo, è alle soglie delle 100 presenze in maglia bianca e da tre stagioni a questa parte è una delle colonne portanti della retroguardia aquilotta. Protagonista indiscusso della seconda salvezza in Serie A nella stagione 2021/2022, Dimitrios Nikolaou è ormai bandiera affermata del Club e con indosso la maglia bianca ha sempre dimostrato sul campo grande attaccamento e senso di appartenenza. Spezia Calcio e Dimitrios Nikolaou: un binomio saldo e duraturo, che continuerà a lottare unito per il bene della maglia bianca.”

Foto: Twitter Spezia calcio