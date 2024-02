Ufficiale: Spezia, Krollis in prestito all’MFK Vyškov. La nota del club

Dopo esser stato a un passo dalla Triestina in Serie C nella scorsa finestra di mercato invernale, l’ attaccante dello Spezia Raimonds Krollis si trasferisce in prestito all’MFK Vyskov, in Repubblica Ceca, con diritto di riscatto fissato intorno 1,5 milioni. Riconosciuto al club ligure anche il 20% su una futura rivendita. Di seguito una parte del comunicato ufficiale dello Spezia:

“Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione, alla formazione ceca dell’MFK Vyškov, le prestazioni sportive dell’attaccante, classe 2001, Raimonds Krollis. Al calciatore, i migliori auguri per il prosieguo della stagione.”

Foto: logo Spezia