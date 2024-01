Ufficiale: Spezia, ecco Nagy dal Pisa

Adam Nagy si trasferisce allo Spezia a titolo temporaneo dal Pisa. Il comunicato del club ligure: “Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto, dal Pisa Sporting Club, le prestazioni sportive del centrocampista ungherese Ádám Nagy. Centrocampista duttile, dinamico, dotato di corsa, qualità e ottima visione di gioco, Adam Nagy è anche punto fermo della nazionale ungherese. Giocatore esperto, con 235 presenze in carriera, di cui 79 in Serie B, Adam Nagy è pronto ad affrontare la nuova sfida in riva al Golfo dei Poeti con indosso la maglia numero 8″.

Foto: sito ufficiale Spezia