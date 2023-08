Ufficiale: Spezia, ecco Mühl. Ha firmato fino al 2025

Lukas Mühl è un nuovo calciatore dello Spezia. Il difensore si è legato al club ligure fino al 30 giugno 2025. Di seguito il comunicato ufficiale: “Nuovo rinforzo in difesa!

Spezia Calcio comunica di aver sottoscritto un contratto con il difensore tedesco Lukas Mühl, con scadenza al 30 giugno 2025.

Classe 1997, forte fisicamente e particolarmente abile in fase di copertura, Mühl cresce nelle giovanili del Norimberga, fino ad arrivare in pianta stabile in prima squadra, facendo il proprio esordio nel 2016, nel match casalingo contro il Paderborn vinto per 1-0.

Sono cinque le stagioni trascorse in Baviera, durante le quali totalizza 133 presenze, diventando una delle colonne portanti della retroguardia del Norimberga e rivelandosi uno dei protagonisti della promozione della stagione 2017/2018 in Bundesliga.

Nel 2021 il passaggio all’Austria Vienna, dove Lukas continua a disputare da titolare praticamente tutte le partite della stagione, mettendo a referto in due stagioni un totale di 63 presenze, di cui 2 nelle qualificazioni all’Europa League e 3 in Conference League. Dopo una prima stagione chiusa al terzo posto della Fußball-Bundesliga, nella stagione scorsa Lukas diviene sempre più leader della retroguardia viennese, tanto che il giocatore si guadagna anche il merito di vestire la fascia da capitano, anche grazie a un carisma da vero leader.

Giocatore esperto dal profilo internazionale, solido e dotato di ottimo senso della posizione, Lukas Mühl si è aggregato questa mattina al gruppo guidato da mister Alvini, pronto a dare il proprio contributo alla causa aquilotta.

Benvenuto Lukas!”.

Foto: Instagram Spezia