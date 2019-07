Ufficiale: Spezia, dalla Roma arriva Bordin. Andrà in prestito alla Pistoiese

Lo Spezia Calcio comunica ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivo dall’A.S. Roma le prestazioni sportive del centrocampista, classe ’98, Alessandro Bordin, il quale per la stagione 2019/2020 verrà aggregato con la formula del prestito all’U.S. Pistoiese 1921.