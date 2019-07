Ufficiale: Spezia, dal Parma arriva Ramos a titolo definitivo

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, lo Spezia ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Juan Manuel Ramos, difensore classe 1996, dal Parma. “Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l’accordo con il Parma Calcio 1913 per l’arrivo in maglia bianca, a titolo definitivo, del difensore Juan Manuel Ramos. Classe ’96, reduce da due promozioni consecutive in Serie B con le maglie di Cosenza e Trapani, Ramos ha saputo guadagnarsi un posto tra i migliori terzini sinistri della Serie C, mettendo in mostra importanti doti atletiche ed un piede educato, senza però mai trascurare la fase difensiva. Dopo esser approdato in Italia per indossare la maglia del Catania, sono le ottime prestazioni fornite con la Casertana a convincere il Parma a rilevarne il cartellino, prima dei prestiti a calabresi e siciliani terminati entrambi con il salto di categoria anche grazie alle giocate del difensore nativo di Montevideo. Sangue latino e tanta voglia di stupire anche in Serie B, Juan Ramos è pronto per la nuova avventura con indosso la maglia bianca delle Aquile!”

Foto Sito Ufficiale Spezia