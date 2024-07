Ufficiale: Spezia, ceduto Joao Moutinho al Jagiellonia

Lo Spezia ha ceduto, con la formula del prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto, Joao Moutinho al Jagiellonia. Di seguito il comunicato del club polacco:

“Joao Moutinho ha trascorso gran parte della sua carriera calcistica negli Stati Uniti. Ha giocato per il Los Angeles FC nelle partite della MLS dal 2018, per poi trasferirsi a Orlando City un anno dopo. Nel club californiano ha giocato 15 partite e ha segnato un gol, e nella squadra della Florida ha giocato 85 partite, dove ha segnato tre gol e realizzato sette assist. Dopo tre anni a Orlando, a inizio 2023, il difensore sinistro si è trasferito allo Spezia, giocando poi in Serie A. Nel girone di ritorno ha giocato cinque partite ufficiali, di cui quattro in campionato e una in Coppa Italia. Dopo la retrocessione dalla Serie A, Joao ha giocato sei partite dello Spezia in Serie B e una partita di Coppa Italia nella stagione 2023/2024. Prima dell’inizio della stagione 2024/2025, Joao Moutinho si unisce in prestito ai campioni polacchi in carica del Jagiellonia Białystok. Giocherà con il numero 44″.

Foto: sito ufficiale Spezia Calcio