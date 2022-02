Ufficiale, Spartak Mosca e Krylya Sovetov sul gong: scambiati Chernov e Gaponov

È l’ultimo giorno di calciomercato in Russia e, come spesso capita, le società si stanno affrettando per chiudere le ultime trattative. È il caso dello Spartak Mosca e del Krylya Sovetov, che hanno ufficializzato uno scambio: Nikita Chernov, 26enne, arriva a Mosca con sei mesi d’anticipo rispetto a quanto prevedesse già l’accordo per il trasferimento (firma fino al 2026). Tragitto inverso, invece, per il 24enne Ilya Gaponov, che va a Sovetov in prestito con diritto di riscatto.

Foto: Twitter Nazionale russa