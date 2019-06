Ufficiale: Spal, esercitata l’opzione di controriscatto per Finotto

Mattia Finotto torna alla Spal. Il club ferrarese, attraverso i propri canali ufficiali, ha comunicato di aver esercitato l’opzione per il controriscatto del cartellino dell’attaccante classe ’92, autore di 9 gol in stagione con la maglia del Cittadella. Ecco la nota: “S.P.A.L. srl comunica di aver esercitato sabato 22 giugno diritto di contro-opzione nei confronti di AS Cittadella 1973 per l’attaccante Mattia Finotto”.

Foto: sito ufficiale Spal