Tutto confermato: Edera ufficiale alla Spal

Dopo un periodo di prova, la Spal (Serie C, girone B) ha deciso di tesserare Simone Edera. Come anticipato ieri il centrocampista, rimasto svincolato dopo l’esclusione dalla C del Pordenone, ha firmato con il club estense un contratto sino al 30 giugno. Questo il comunicato della SPAL: “S.P.A.L. comunica di aver perfezionato il tesseramento dell’attaccante Simone Edera. Il nuovo calciatore biancazzurro ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Classe 1997, Edera è cresciuto nel settore giovanile del Torino e proprio con i granata si è laureato Campione d’Italia Primavera 2014/2015, esordendo poi in massima serie nell’anno seguente. Dopo le esperienze in prestito vissute con le maglie di Parma e Venezia in Lega Pro, dalla stagione 2017/2018 ha fatto parte della prima squadra del Torino, collezionando più di 30 presenze in Serie A. Nel 2021 si è trasferito in prestito alla Reggina in Serie B, mentre a gennaio 2023 è passato a titolo definitivo al Pordenone. Nel corso della sua carriera, inoltre, Edera è stato convocato anche in più occasioni tra le fila delle Nazionali giovanili Azzurre: dopo l’esordio con l’Italia Under 18, il nuovo attaccante biancazzurro ha fatto parte di tutte le selezioni fino all’Under 21, per un totale di 24 presenze con la maglia Azzurra”.

Foto: Instagram Spal